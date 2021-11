Regionalliga: FC Bayern II lässt Punkte liegen

Timo Kern brachte den Absteiger aus der 3. Liga bereits in der 6. Minute in Führung. Doch in der 25. Minute wurde die Abwehr des FC Bayern kalt erwischt und dem FC Memmingen gelang durch David Remiger der Ausgleichstreffer. In der 70. Minute musste Torschütze Kern nach mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz Unterzahl machten die Münchner Druck, konnten aber kein weiteres Tor erzielen.

Bayreuth baut Vorsprung auf sieben Punkte aus

Der FC Bayern München II hat damit wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegen lassen. Denn Die SpVgg Bayreuth siegte souverän 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg II und hat als Tabellenführer nun bereits sieben Punkte Vorsprung vor den zweitplatzierten Bayern.

Weitere sechs Punkte zurück (bei einem Spiel weniger) ist Meister Schweinfurt Dritter.