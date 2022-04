Regionalliga: FC Bayern II hält sich mit Gala im Aufstiegsrennen

Mit einer Gala-Vorstellung hat die zweite Mannschaft des FC Bayern München noch einmal daran erinnert, dass man sie im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga nicht ganz abschreiben sollte. Die Münchner gewannen gegen den Tabellendritten 1. FC Schweinfurt mit 5:1. Der FC Bayern steht zehn Punkte hinter Spitzenreiter SpVgg Bayreuth.

Lee gibt sein Tor-Debüt

Gabriel Vidovic brachte die Münchner nach einer wunderschönen Kombination mit Malik Tillman in der 9. Minute in Führung. Zehn Minuten später war es Tillman selbst, der auf 2:0 erhöhte, indem er die 40-Meter-Vorlage von Jamie Lawrence per Kopf verwertete (20.).

Wieder zehn Minuten später war es Vidovic, der per Elfmeter mit seinem zweiten Tor des Abends zum 3:0 erhöhte (30.). Noch kurz vor der Pause gab das südkoreanische Talent Hyunju Lee sein Tor-Debüt für die Amateur-Mannschaft. Die Münchner hatten den 18-Jährigen erst im Winter verpflichtet.

Bayern dominiert das Spiel gegen Schweinfurt

Der FCB dominierten das Spiel gegen Schweinfurt quasi nach Belieben. Die Gäste kamen nur selten vor das Tor der Bayern. In der zweiten Halbzeit nahmen vor allen Dingen die Münchner einen Gang raus. Es dauerte bis zu 82. Spielminute, bis die Anzeigetafel im Grünwalder Stadion wieder bedient werden musste. Ein abgefälschter Schuss von Armindo Sieb überwand Schweinfurt-Keeper Bennet Schmidt zum 5:0.

Quasi vom Anstoß weg gelang den Unterfranken der Ehrentreffer. Nach dem Schuss von Edin Huseini musste Bayern-Torwart Früchtl doch noch einmal hinter sich greifen (84.). Das 5:1 war auch der Endstand. Eine überzeugende Leistung der jungen Mannschaft.

Großer Vorsprung von Bayreuth

Doch um noch einmal in Richtung Aufstieg hoffen zu dürfen, reicht das nicht aus. Die SpVgg Bayreuth muss auch noch Punkte liegen lassen. Die Oberfranken haben ein Spiel mehr gespielt, doch zehn Punkte sind ein großes Polster. München hat noch zehn Spieltage Zeit um den Vorsprung aufzuholen.