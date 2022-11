Regionalliga: FC Bayern Amateure straucheln gegen Eichstätt

Nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen wollten die "kleinen" Bayern gegen Eichstätt erfolgreich in die Rückrunde der Regionalliga Bayern starten. Dabei kamen die Bayern von Beginn an gut rein in die Partie und gingen in der 11. Minute in Führung. Hyunju Lee zog aus 22 Meter ab und traf zum 1:0 für die Münchner. Doch den Gästen gelang noch vor der Pause der Ausgleich durch Johannes Golla. Es war der einzig gefährliche Torschuss des VfB, der mit einer Siegesserie von vier Spielen ohne Niederlage angereist war.