Regionalliga: FC Bayern Amateure schlagen Buchbach mit 3:0

Die Amateure des FC Bayern sind nach der Winterpause noch ohne Punktverlust. Das änderte sich auch am Freitagabend nicht, denn die Mannschaft von Trainer Holger Seitz besiegte den TSV Buchbach hochverdient mit 3:0. Durch den Sieg sprangen die Münchner vorübergehend auf Platz drei in der Tabelle der Regionalliga Bayern.

Ranos eröffnet das Toreschießen

Die Bayern waren bereits in der ersten Halbzeit drückend überlegen, doch es fehlte der Treffer. Dafür stellvertretend vergab Yusuf Kabadayi nach gut 15 Minuten die Großchance zur Führung. Für diese sorgte schließlich Grant-Leon Ranos kurz nach Wiederbeginn (47.). Der 19-Jährige Angreifer lenkte eine Flanke von der linken Seite per Fuß in die Maschen. Nur vier Minuten später setzte Kabadayi zu einem Solo von der linken Seite an, an dessen Ende der Abschluss von der Strafraumkante und der Treffer zum 2:0 stand.

Bayern entscheiden Partie innerhalb von neun Minuten

Buchbach war nun endgültig angeschlagen und kassierte wiederum nur fünf Minuten später auch noch den dritten Treffer. Timo Kern traf nach einer Flanke von Angelo Brückner aus dem Halbfeld per Kopf aus kurzer Distanz zum 3:0. Das Team von Trainer Holger Seitz hatte die Partie innerhalb von neun Minuten entschieden, denn danach kam nichts mehr von Abstiegskandidat Buchbach. In der Tabelle bleiben die Gäste weiterhin auf dem direkten Abstiegsplatz 18.

Hachings Gastspiel in Aubstadt abgesagt

Nicht mitwirken an diesem Spieltag kann die SpVgg Unterhaching. Das Gastspiel des Tabellenführers in Aubstadt, das am Samstag um 14:00 Uhr hätte angepfiffen werden sollen, wurde vom Heimverein abgesagt. Die aktuelle Wetterlage ließe die Durchführung eines Regionalliga-Spiels nicht zu, so die Begründung der Unterfranken für die Spielabsage.

Somit ist die nächste Begegnung für das Team von Trainer Sandro Wagner das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Würzburger Kickers am kommenden Samstag (18.03.2022). BR24Sport zeigt die Partie ab 16.00 Uhr in voller Länge im BR-Fernsehen und im Stream.