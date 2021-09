Regionalliga: FC 05 Schweinfurt empfängt Bayern München II

Im Schweinfurter Sachs-Stadion steht am Dienstagabend ein Spitzenspiel in der Regionalliga Bayern an. Der FC 05 Schweinfurt empfängt die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Die zweite Mannschaft des FC Bayern München ist aktuell Tabellenführer in der Regionalliga Bayern, der FC 05 Schweinfurt befindet sich auf Tabellenrang fünf. Mit einem Sieg könnten die "Schnüdel" auf zwei Punkte an die Bayern heranrücken.

Drittliga-Absteiger gegen Meister

Bayern München II ist vergangene Saison aus der Dritten Liga abgestiegen, die Schweinfurter haben die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern geholt, aber den Aufstieg in die Dritte Liga knapp verpasst. "Wir wollen dem Gegner den Schneid abkaufen und sie nicht ins Spiel kommen lassen. Sie sind alle gut ausgebildet und haben am Ball eine gewisse Qualität, deswegen müssen wir von Anfang an dagegen gehen", sagte FC 05-Mittelfeldspieler Kevin Fery vor dem Spiel. Schweinfurts Trainer Tobias Strobl kann bis auf Malik McLemore (Bänderriss) und die Langzeitverletzten Vitus Scheithauer und Martin Thomann auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Vorfreude in Schweinfurt

"Wir freuen uns auf die Kulisse und hoffen auf die Unterstützung unserer Fans. Auch wenn es vielleicht im Spiel nicht so läuft oder man ins Hintertreffen gerät. Wir erwarten mit dem FC Bayern eine spielerische Mannschaft, die wenig lange Bälle spielt. Sie sind sehr flexibel und können auch mal ein Pressing aufbrechen", so Strobl. Bei den Bayern befinden sich mit Oliver Batista Meier, Nemanja Motika oder Gabriel Vidovic zahlreiche vielversprechende Talente, die in den Profibereich drängen. Der prominenteste dürfte allerdings der Trainer sein: Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis.

Zum Heimspiel gegen den FC Bayern München II darf der FC 05 Schweinfurt maximal 9.859 Zuschauer im Sachs-Stadion begrüßen. Beim Einlass tritt die 3G-Regelung in Kraft. Zuschauer müssen einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder negativen Test vorweisen.