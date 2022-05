Regionalliga: Burghausen schießt Bayreuth zur Meisterschaft

Am Anfang tat sich die U 23 des FCB schwer, kam dann aber besser in die Partie und vermehrt zu Torchancen. Ein Tor sprang dabei aber nicht heraus. Dann brachte Felix Bachschmid (41.) Wacker überraschend in Führung. In den zweiten 45 Minuten machten dann Andrija Bosnjak (51.) und Shawn Agbaje (53.) mit einem Doppelschlag alles klar. Christoph Schulz legte (66.) mit dem 4:0 noch einen drauf.

Meister Bayreuth kann beim Heimspiel feiern

Damit hat der Tabellenführer SpVgg Bayreuth uneinholbare fünf Punkte Vorsprung. Die Partie gegen Viktoria Aschaffenburg (14.5., 14.00 Uhr) und die abschließende Partie in Buchbach werden zum Schaulaufen für die Altstädter.

Die SpVgg Bayreuth ist vorzeitig Meister der Regionalliga Bayern 2022 und kehrt nach 32 Jahren Abstinenz in den eingleisigen Profifußball zurück, nachdem die Altstädter in der Saison 2005/06 ein einjähriges Intermezzo in der seinerzeitigen zweigleisigen Regionalliga Süd gegeben hatten und 1990 aus der Zweiten Liga abgestiegen waren.

Der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) gratulierte mit folgenden Worten: "In Bayreuth geht etwas in Erfüllung, was von den Verantwortlichen akribisch geplant und sportlich überragend in die Tat umgesetzt worden ist."

SpVgg ist Bayerischer Amateurmeister und spielt im DFB-Pokal

Bayreuth ist nicht nur Meister der Regionalliga Bayern und Aufsteiger in die 3. Liga, sondern hat sich dazu auch erstmals den Titel des Bayerischen Amateurmeisters gesichert. Dieser gebührt dem besten Regionalligisten, wobei die Zweitvertretungen der Profiklubs nicht berücksichtigt werden. Bayreuth nimmt als Bayerischer Amateurmeister an der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde 2022/23 teil,