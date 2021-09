Regionalliga: Bayreuth und FC Bayern II mit souveränen Siegen

Drei Heim-Klatschen gab es am 15. Spieltag der Regionalliga Bayern. In Pipinsried, Regensburg und Eltersdorf mussten die Heimfans jeweils fünf Treffer der Gäste mit ansehen. In Pipinsried gewann der TSV Buchbach mit 5:0, in Eltersdorf siegte Wacker Burghausen mit 5:1 und in Regensburg verlor der Tabellenletzte gegen Bayreuth mit 1:5.

Mit dem Kantersieg am Freitag kletterte Bayreuth an die Spitze der Tabelle. Allerdings nur für einen Tag, bis der FC Bayern II am Samstag nach dem 3:1 gegen den TSV Rain/Lech wieder Platz Eins übernahm.

Augsburg II verliert gegen Illertissen

Die zweite Mannschaft des FC Augsburg war im Duell gegen Illertissen chancenlos. Die Schwaben verloren beim Auswärtsspiel mit 4:0.

Eichstätt mit spätem Siegtreffer in Unterzahl

Der VfB Eichstätt setzte sich in einer knappen Partie gegen den TSV Aubstadt durch. Nach einer gelb-roten Karte Anfang der zweiten Halbzeit, kassierte Eichstätt den Ausgleich. Erst kurz vor Schluss traf Hofmann zum 2:1-Endstand.

Der 15. Regionalliga-Spieltag im Überblick

SC Eltersdorf - Wacker Burghausen 1:5 (0:3)

FV Illertissen - FC Augsburg II 4:0 (2:0)

TSV 1860 Rosenheim - SpVgg Bayreuth 1:5 (1:1)

FC Memmingen - SpVgg Greuther Fürth II 3:3 (1:2)

Bayern München II - TSV 1896 Rain 3:1 (2:0

SV Heimstetten - 1. FC Nürnberg II 0:0

SV Schalding-Heining - Viktoria Aschaffenburg 2:0 (1:0)

FC Pipinsried - TSV Buchbach 0:5 (0:2)

VfB Eichstätt - TSV Aubstadt 2:1 (1:0)

Nachholspiel: SpVgg Unterhaching - 1. FC Schweinfurt 05: Dienstag, 2. November 2021