Regionalliga Bayern: Wilde Schlussphase in Unterhaching

Mit gemischten Gefühlen endete die Freitagabend-Partie der Regionalliga Bayern für die SpVgg Unterhaching: Einerseits schaffte das Team von Trainer Sandro Wagner das schon fünfte Spiel in Serie ohne Niederlage. Trotzdem war gegen den 1. FC Nürnberg II eigentlich mehr als das 1:1 (0:0) erwartet worden.

Erfolgsserie von drei Siegen in Serie endet für SpVgg Unterhaching

Damit endete für den Absteiger aus der 3. Liga auch die jüngste Erfolgsserie von drei Siegen hintereinander. Zwei Teenager sorgten für die späten Tore in einer wilden Schlussphase am Freitag im Hachinger Sportpark: Leonardo Vonic brachte Nürnberg in Führung (87.). Die fränkische Freude währte aber nur kurz, im Gegenzug glich Sandro Porta (88.) aus. Mit 32 Punkten belegt Haching weiter einen Mittelfeldrang, Nürnberg liegt sechs Punkte dahinter.