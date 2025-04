Regionalliga: Aschaffenburg - Schweinfurt |25.4., 19 Uhr|Stream

Der 1. FC Schweinfurt 05 kann bei Viktoria Aschaffenburg einen großen Schritt Richtung Aufstieg in die 3. Liga machen. Diese Saison steigt der Meister der Regionalliga Bayern direkt auf und muss keine Aufstiegsspiele bestreiten. 2021 wurden diese den Franken zum Verhängnis: Gegen den TSV Havelse verlor Schweinfurt beide Partien - der Traum von der 3. Liga platzte.

Die 3. Liga ruft - Schweinfurt souveräner Tabellenführer

Am vergangenen Spieltag kassierten die Schweinfurter einen derben Dämpfer: Zu Hause verloren die Unterfranken gegen den FC Bayern II mit 1:2. Trotz der Niederlage ist der Vorsprung aber immer noch beachtlich. Das Team von Victor Kleinhenz führt mit neun Punkten Vorsprung auf die Würzburger Kickers souverän die Tabelle an. Auch die Tordifferenz ist deutlich besser als bei den Verfolgern. Sollte Schweinfurt gegen Aschaffenburg gewinnen, stünden die Schnüdel so gut wie sicher als 3.-Liga-Aufsteiger fest.

BR24Sport überträgt das Spiel Viktoria Aschaffenburg - 1. FC Schweinfurt 05 am Freitag, 25. April, ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Florian Eckl.