Regionalliga Bayern: Unterhaching bleibt Würzburg auf den Fersen

In der Regionalliga Bayern wartet ein schweres Wochenende auf die Teams. Sie spielen zweimal. Nach dem 14. Spieltag am Freitag folgt der 15. am Tag der Deutschen Einheit am Montag. Die besten beiden Teams hielten sich zum Auftakt erst einmal schadlos.

Siege für Würzburg und Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching gewann ihr Heimspiel am Freitagabend gegen Aufsteiger SpVgg Ansbach 3:1 und bleibt damit mit 32 Zählern punktgleich mit Tabellenführer Würzburger Kickers, der sich bei Schlusslicht SV Heimstetten 3:0 durchsetzte. Erster Verfolger bleibt der SV Wacker Burghausen, der aber bereits fünf Punkte zurück liegt.

Doppelter Anspach gegen Ansbach

Für die mit Verletzungsproblemen angetretenen Hachinger spielte sich dabei Niklas Anspach gegen die SpVgg Ansbach in den Fokus. Er traf zweimal (36./86.) gegen die Mittelfranken, die den ersten Treffer des Abends setzen konnten gegen die Mannschaft von Hachings Trainer und Ex-Nationalstürmer Sandro Wagner. Bastian Herzners Führung (16.) hatte allerdings letztlich nicht lange Bestand. Nach der Halbzeit traf Patrick Hobsch (78.) zum 2:1, ehe Anspach den Endstand herstellte - Sieg Nummer zehn für die Oberbayern.