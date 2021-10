Regionalliga Bayern: SpVgg Bayreuth übernimmt Tabellenspitze

In der Regionalliga Bayern deutet sich immer mehr ein Zweikampf um Platz eins und damit den direkten Aufstieg in die 3. Liga an. Seit Freitag gilt: Vorteil SpVgg Bayreuth. Die "Altstädter", die vergangene Woche noch zuhause gegen den 1. FC Schweinfurt 05 verloren hatten, siegten bei Viktoria Aschaffenburg mit 1:0 und feierten damit ihren zehnten Auswärtssieg im zehnten Spiel.

Der vorher punktgleiche FC Bayern München II kam derweil beim drittplatzierten Wacker Burghausen nicht über ein 2:2 hinaus. Am Dienstag kommt es nun im Grünwalder Stadion zum Gipfeltreffen, wenn die Bayern die Bayreuther in einem Nachholspiel empfangen.