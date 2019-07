Regionalliga Bayern: Neuer Start ins Aufstiegsrennen

In der neuen Saison steigt der Meister direkt in die 3. Liga auf, und da gibt es nicht nur für den Präsidenten des Bayerischen Fußballverbands BFV Rainer Koch, zwei ganz heiße Kandidaten: "Die Favoritenrolle ist relativ klar in "Richtung Schweinfurt 05 und Türkgücü München gewiesen."

Schweinfurt und Türkgücü mit großem Umbruch

Nach einer BFV-Umfrage ist für alle 17 gegnerischen Trainer der 1. FC Schweinfurt mit dem sportlichen Leiter Björn Schlicke Meisterfavorit. "Wir haben jetzt einen großen Umbruch gestartet. Zwölf Neue, das muss sich bestimmt noch einspielen. In der Vorbereitung hat es schon sehr gut ausgesehen", so Schlicke. Und "klar ist der Kader so ausgelegt, um die Meisterschaft zu spielen."

Türkgücü München wurde von 16 Trainern genannt. Der Aufsteiger hat sogar einen noch größeren Umbruch als Schweinfurt hinter sich. Kaderplaner Robert Hettich holte 21 neue Spieler und einen neuen Trainer - Reiner Maurer. Mit ihnen will der Verein mittelfristig große Ziele erreichen. "Die Vision ist vom Präsidenten (Hasan Kivran, Anm. d. Red.) schon klar vorgegeben, dass er in den nächsten vier Jahren in die 2. Liga aufsteigen will. Für Reiner Maurer und für mich war es jetzt in erster Linie wichtig, dass wir jetzt eine Mannschaft zusammenstellen, die nächstes Jahr in der Regionalliga Bayern eine gute Rolle spielen kann."

Reizvoller Mix aus Profi- und Amateur-Mannschaften

Eine Liga mit 2 großen Auftsiegskandidaten und zwei Geheimfavoriten mit Wacker Burghausen und der Spielvereinigung Bayreuth. Dazu kommen drei zweite Mannschaften und einige Amateurvereine, das macht die Regionalliga Bayern für den BFV-Präsidenten aus: "Der Mix aus zweiten Mannschaften und Amateurmannschaften die Aufstiegs willig sind und zum Teil auch schon unter Vollprofibedingungen trainieren. Die 3. Liga spielen wollen", so Koch. "Für die ist die Regionalliga die Champions League." Das gilt auch für den FV Illertissen, der am Freitag das Eröffnungsspiel gegen den FC Memmingen ausrichten darf.