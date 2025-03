Regionalliga: Bayreuth - Würzburg | 14.3., 19 Uhr | Livestream

Die SpVgg Bayreuth empfängt den FC Würzburger Kickers zum Topspiel des 25. Spieltags in der Regionalliga Bayern. Der Tabellenzweite möchte Spitzenreiter 1. FC Schweinfurt nach dessen Sieg über Illertissen nicht aus den Augen verlieren und auch Würzburg möchte den Anschluss an die Spitze nicht gänzlich verlieren.

Bayreuth-Geschäftsführerin fordert Besinnung auf die Tugenden

Bayreuth möchte nach dem enttäuschenden 1:3 gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Wochenende eine Reaktion zeigen. "Es haben die Mentalität, das Pressing und der Wille, hier drei Punkte mitnehmen zu wollen, gefehlt", sagte Altstadt-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba und forderte: "Kommenden Freitag haben wir zu Hause mit den Würzburger Kickers einen starken Gegner. Da heißt es, Vollgas zu geben und all die Tugenden an den Tag zu legen, die wir ja auch beherrschen."

Und auch die Würzburger Kickers haben nach dem vergangenen Wochenende etwas wiedergutzumachen. Beim ersten Heimspiel des Jahres gegen den SV Viktoria Aschaffenburg kamen die Unterfranken trotz zahlreicher Chancen nicht über ein 0:0 hinaus.