04.03.2025, 10:03 Uhr Livebeitrag

Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - FV Illertissen im Livestream

Spitzenspiel in der Regionalliga Bayern: Tabellenführer 1. FC Schweinfurt empfängt am 24. Spieltag den viertplatzierten FV Illertissen. Fünf Punkte trennen die Vereine. BR24Sport überträgt den Kampf um den Aufstieg am Freitag live im Stream.

Von BR24Sport