Regionalliga Bayern: Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter

Drittligaabsteiger FC Bayern München II hatte am Freitagabend vorgelegt und den 1. FC Nürnberg II mit 3:0 (1:0) bezwungen. Der bisherige Tabellenführer aus Bayreuth, der noch am Dienstag einen Punkt aus dem Grünwalder Stadion entführt hatte, musste am Samstag nachlegen, kam jedoch nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den TSV Buchbach hinaus.

Mit sechs Punkten Rückstand auf das Spitzenduo ebenfalls noch in Schlagweite sind auf den Plätzen drei und vier der 1. FC 05 Schweinfurt (2:1 gegen Viktoria Aschaffenburg) und Wacker Burghausen, das überraschend 0:1 beim FC Pipinsried verlor.