Regionalliga Bayern: Haching gibt sich keine Blöße

In der vergangenen Woche gab es für die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers Post vom DFB. Beide dürften wohl unter bestimmten Bedingungen, die noch zu erfüllen sind, in die 3. Liga aufsteigen. Momentan sieht es so aus, als würden die Hachinger die Spielzeit auf Platz eins beenden.

Aktueller Spieltag und Tabelle der 3. Liga

Würzburg vertagt Meisterschafts-Entscheidung

Vier Spieltage vor Schluss hat die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner neun Punkte Vorsprung vor den Würzburger Kickers, die ihr Auswärtsspiel bei Wacker Burghausen mit 2:0 gewannen. Die Entscheidung, wer Regionalliga-Meister wird, wurde also vertagt.

Der FC Bayern München II kann es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Der 4:2-Erfolg gegen den TSV Aubstadt sicherte den kleinen Bayern Platz drei. Um den Aufstieg darf die Mannschaft aber wohl nur spielen, sollten Unterhaching und Würzburg die DFB-Bedingungen nicht erfüllen können.