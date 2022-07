Regionalliga Bayern: Haching eröffnet als Mitfavorit

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Buchbach und der SpVgg Unterhaching (Donnerstag, 19 Uhr) startet die Regionalliga Bayern in die neue Saison. An deren Ende - der 38. und letzte Spieltag ist für den 26./27. Mai 2023 terminiert - steigt der Meister allerdings nicht wie in diesem Jahr direkt auf, sondern muss gegen den Meister der Regionalliga Nordost in die Aufstiegs-Relegation.

Der Meister qualifiziert sich ebenso wie der Landespokalsieger für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal.

Der Meister der Saison 2021/2022, die SpVgg Bayreuth, spielt ab sofort in der 3. Liga. Dafür sind mit den Würzburger Kickers und Türkgücü München zwei Drittligisten zurück in der Liga. Aus den Bayernligen aufgestiegen sind die DJK Vilzing (Meister Bayernliga Nord) und die SpVgg Hankofen-Hailing (Meister Bayernliga Süd). Die SpVgg Ansbach sicherte sich außerdem über die Relegation einen Platz.