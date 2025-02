Regionalliga: Schweinfurt schockt FC Bayern II im Topspiel

Mit großer Spannung erwartete der FC Bayern München II den vorgezogenen Auftakt aus der Winterpause. Schließlich stand das Spitzenspiel der Regionalliga Bayern an gegen den Tabellenführer 1. FC Schweinfurt 05, ein Nachholspiel vom 13. Spieltag. Und Spitzenspiele, das gilt für die erste Mannschaft beim FCB genauso wie für die "jungen Wilden", sind der Antrieb dieses Vereins.

Doch anders als erhofft erlitten die U23-Fußballer dabei am Samstag (22.02.2025) eine bittere Pleite gegen die erfahreneren Schweinfurter: Durch das 1:2 (0:2) im Grünwalder Stadion gegen die Unterfranken haben sie einen herben Dämpfer im Kampf um die Rückkehr in die dritte Liga erhalten. Besonders der Schweinfurter Torwart Lukas Schneller zeichnete sich als nahezu unüberwindbare Hürde aus. Pikant dabei: Schneller ist vom FCB ausgeliehen und droht den Münchnern nun den fest eingaplanten Aufstieg wegzuschnappen.

Stützen Kern, Irankunda, Dettoni und Aseko haben FC Bayern II verlassen

Schon in der 15. Minute gingen die Schweinfurter im Topspiel in Führung - mit ihrem ersten Torschuss wohlgemerkt. Der FCS-Top-Torjäger Michael Dellinger traf aus kurzer Distanz wohlüberlegt zum 1:0. Später musste er allerdings verletzt vom Feld. Ein wenig schien es am Samstag so, als fehlt dem FCB II vor allem der erfahrene Kapitän Timo Kern, der in der Winterpause seine Karriere beendete. Zudem verließen auch Nestory Irankunda, Grayson Dettoni (beide Grasshopper Club Zürich/Schweiz) und Noel Aseko (Hannover 96) den Klub, die jeweils leihweise abgegeben wurden.

Anders als die Schweinfurter nutzten die Münchner ihre großen Chancen in der ersten Hälfte nicht. Tarek Buchmann tauchte frei vor Schneller auf, doch der konnte stark parieren (36. Minute). Auf der anderen Seite nutzten das Gäste-Team von Trainer Victor Kleinhenz, der zuletzt seinen Vertrag über das Saisonende hinaus verlängerte, seine beiden Großchancen: FCB-Torwart Benjamin Ballis konnte den Ball nicht festhalten, Joshua Endres staubte zum 2:0 ab (44.).

FCB-Leihgabe Schneller nur per Elfmeter zu bezwingen

Ein ähnliches Bild bot sich dann in der zweiten Hälfte, als die Unterfranken die Führung immer mehr verwalteten - und die Münchner ein ums andere Mal an Schneller scheiterten. Der war diesmal nur per Elfmeter zu bezwingen. Weil der Torschütze Endres einen Freistoß von Guido Della Rovere im Strafraum mit dem Arm abwehrte, gab es Strafstoß.

Ercan Demircan trat an und verwandelte (77.). Doch an den Torschützen schien an diesem Nachmittag auch irgendwie das Pech anzuhaften: Auch er musste kurz darauf verletzt vom Feld. Und seine Mitspieler ließen ihre letzten Chancen ungenutzt.

Revanche an Gründonnerstag - im BR24Sport-Livestream

So gingen die Oberbayern geknickt vom Platz - und müssen nun auf Ausrutscher ihrer Konkurrenz hoffen, um noch einmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Vier Punkte liegen sie hinter Schweinfurt. Dieser Abstand könnte jedoch noch anwachsen, wenn Schwaben Augsburg den Sieg gegen die Schnüdel noch aberkannt bekommt. Ein Urteil ist bereits in den kommenden Tagen zu erwarten.

Bei der Revanche im Rückspiel müssen die kleinen Bayern so oder so punkten. Die Partie findet am Gründonnerstag, 17. April, ab 19 Uhr in Schweinfurt statt und wird live im Stream bei BR24Sport im Web, in der BR24-App sowie in der ARD Mediathek übertragen.