Erfolg für Schwaben Augsburg: Doch kein Punktabzug

Das Gericht gab der Berufung des TSV Schwaben Augsburg in Teilen statt und hob die im Urteil des Sportgerichts Bayern zunächst vorgenommenen Wertungen von vier Partien der laufenden Saison in der Regionalliga Bayern zu Gunsten der jeweiligen Gegner wieder auf. Damit behalten die Siege der Schwabenritter gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (4:3), Türkgücü München (3:1), den SV Wacker Burghausen (3:2) und den FC Eintracht Bamberg (2:0) ihre Gültigkeit.

Vier Mannschaften hatten auf drei Punkte gehofft

Schweinfurt, Burghausen, Türkgücü München und Bamberg hatten den Verstoß des TSV Schwaben Augsburg gegen § 25 (2) der Regionalliga-Ordnung angezeigt und durften nach dem Ersturteil jeweils auf drei Punkte aus den entsprechenden Partien hoffen. Doch daraus wird nun nichts.

In den Statuten heißt es, dass auf dem elektronischen Spielbericht unter den 20 Spielern mindestens vier Spieler aufgeführt sein müssen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, noch kein A-Länderspiel für einen anderen Nationalverband bestritten und am 30. Juni vor Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dies hatte der TSV in den vier Partien versäumt.

Urteilsbegründung steht noch aus

Der TSV Schwaben ging gegen den Punktabzug vor, der den Liganeuling und aktuell Tabellenzehnten in akute Abstiegsnöte gebracht hätte. Die Augsburger räumten ihren Fehler zwar ein, argumentierten aber, dass sie nicht vorsätzlich gehandelt hätten und ein Abzug von zwölf Punkten "unverhältnismäßig" sei. Das sieht das Berufungsgericht nun offenbar genauso. Details zur Urteilsbegründung gab der BFV zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht bekannt.