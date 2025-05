Regionalliga: Vilzing - Schweinfurt |9.5., 18.30 Uhr| Livestream

Nach der rauschenden Aufstiegs-Party, die der 1. FC Schweinfurt am vergangenen Freitag nach dem 2:1-Sieg über die Würzburger Kickers gefeiert hat, geht es nun zurück in den Ligaalltag. Die Bilder werden noch immer präsent sein - die Pyrotechnik auf den Rängen, die 12.000 Zuschauer auf den Rängen, die Jubelschreie der Teamkameraden. Als "fast der schönste Tag in meinem Leben", bezeichnete Torjäger Michael Dellinger am BR24Sport-Mikrofon die Momente nach dem Schlusspfiff.

Vilzing mit beeindruckender Serie

Ob die Nachwehen der Meistersause schon überwunden sind, wird sich schnell zeigen. Denn Schweinfurt gastiert bei einem äußerst unangenehmen Gegner: Die DJK Vilzing hat vier Spiele in Folge gewonnen und möchte die beeindruckende Siegesserie ausbauen. Mit dem beeindruckenden Lauf ließen die Oberpfälzer die Abstiegsränge weit hinter sich und können nun längst unbeschwert für die neue Saison planen.

Dotzler heißt jetzt Däbritz

"Wir sind mit der Arbeit des Teams hochzufrieden, alle machen einen prima Job", informiert der Abteilungsleiter Roland Dachauer am Montag in einer Pressemeldung der DJK. Für Motivation bei den Spielern ist also gesorgt und den neuen Meister zu schlagen, dürfte auch Ansporn für das Team zu sein. Für Sturmtank Lukas Dotzler gab es übrigens auch Grund zu feiern: Dotzler wird nämlich künftig den Namen Däbritz auf dem Trikot tragen. Er heiratete kürzlich die Ex-FC-Bayern-Spielerin, die aktuell bei Olympique Lyon spielt, und übernimmt ihren Namen.

Der Bayerische Rundfunk überträgt die Partie zwischen der DJK Vilzing und dem 1. FC Schweinfurt 05 im Livestream am Freitag, 9. Mai, ab 18.30 Uhr. Ihr Kommentator ist Florian Eckl.