Regionalliga Bayern: Burghausen weiter ohne Sieg

Bayreuth bleibt Tabellenführer

Beide Mannschaften zeigten in einer schwachen ersten Halbzeit eher durchschnittliche Fußballkost. Bayreuth war zwar spielerisch geschickter, doch bot keine wirkliche Gefahr. Insgesamt dominierten die guten Abwehrreihen die Partie. Erst in der 70. Spielminute gelang es den Bayreuther, erfolgreich in Führung zu gehen. Auch sechs Metern traf der Bayreuther Alexander Nollenberger.

Die SpVgg Bayreuth hat mit diesem Auswärtssieg den Platz an der Tabellenspitze ausgebaut. Mit fünf Punkten Vorsprung stehen sie vor dem Zweitplatzierten Bayern München II.