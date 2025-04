Regionalliga: Schweinfurt - Würzburg | 2.5., 19 Uhr | Livestream

Alles ist angerichtet für die ganz große Party: Der 1. FC Schweinfurt 05 könnte am kommenden Freitag mit einem Sieg gegen den FC Würzburger Kickers die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern perfekt machen - und damit auch den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Doch wäre diese Möglichkeit alleine schon Spektakel genug, ist das Setting für die Schnüdel etwas ganz Besonders: Flutlicht, Heimkulisse, ein alter Rivale - und BR24Sport überträgt alles live und frei empfangbar im Stream.

Das mögliche Aufstiegsspiel in der Regionalliga Bayern zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem FC Würzburger Kickers am Freitag, 2. Mai, ab 19 Uhr im Livestream bei BR24Sport. Ihr Kommentator ist Bernd Schmelzer.

Letzter Schritt zur Schweinfurter Meisterschaft steht an

Nach 13 Jahren in der Regionalliga Bayern kann sich für die Schweinfurter endlich der große Traum vom Aufstieg in die 3. Liga erfüllen. Die Unterfranken haben in dieser Saison bislang viel dafür getan, um sich diesen Traum zu erfüllen: Seit dem 11. Spieltag steht Schweinfurt auf dem ersten Tabellenplatz der Regionalliga Bayern. Mit 65 Toren stellen sie - gemeinsam mit dem FC Bayern II - die beste Offensive der Liga. Doch nun muss Schweinfurt noch den letzten Schritt gehen, um tatsächlich die Meisterschaft zu feiern.

Würzburg möchte Aufstieg im Unterfranken-Derby vermiesen

Doch genau das wollen die Würzburger Kickers verhindern. Nach einer ohnehin schon enttäuschenden Saison, in die der FCWK auch mit Aufstiegsambitionen gestartet war, wäre die Meisterparty des Schweinfurter Derby-Rivalen nun aus nächster Nähe miterleben zu müssen, besonders schmerzhaft. Die Würzburger werden alles in die Partie legen, um das Ergebnis aus dem Hinspiel zu wiederholen. Damals gewannen die Kickers mit 1:0.

Doch selbst das könnte unter Umständen nicht reichen, um die Meisterparty zu verhindern. Schließlich müsste die SpVgg Bayreuth im Parallelspiel gegen Wacker Burghausen gewinnen, um einen Aufstieg trotz Schweinfurter Punktverlust zu verhindern. Der 1. FC Schweinfurt würde den Titel wohl dennoch gebührend feiern - schöner fänden Fans und Spieler freilich, den Aufstieg mit einem Sieg klarzumachen. Besonders jetzt, wo das Setting so herrlich vorbereitet ist.