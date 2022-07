Regionalliga-Auftakt: Unterhaching siegt in Buchbach

Regionalliga Bayern im BR Fernsehen und im BR24 Ergebniscenter

Im BR Fernsehen wird es auch in der kommenden Saison regelmäßig Bewegtbilder von Regionalligaspielen geben - in der Regel in den Halbzeitpausen der Liveübertragungen von Drittligaspielen, aber auch in der Sendung "Blickpunkt Sport" (immer samstags, 17.15 Uhr).

Ergebnisse, Tabellen und Statistiken zur Regionalliga Bayern finden Sie jederzeit in unserem BR24 Sport Ergebniscenter!