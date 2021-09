Regensburgerin geht beim Challenge Roth an den Start

3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und über 42 Kilometer laufen - das müssen die Athletinnen und Athleten beim Challenge Roth absolvieren. Unter ihnen ist dieses Jahr auch Julia Wittmann aus Regensburg. Die 26 Jahre alte Sozialpädagogin sagt mit einem Lächeln: "Da muss man schon ein bisschen verrückt sein."

Intensive Vorbereitung auf den Triathlon

Trotzdem: Mit der Teilnahme geht für sie ein Traum in Erfüllung. Die Entscheidung beim Challenge Roth teilzunehmen fiel vergangenes Jahr. Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Wettkämpfe stattfinden konnten, nutzte die 26-Jährige die Zeit, sich intensiv auf den Wettkampf vorzubereiten. "Es war wirklich viel Training. Im Schnitt bestimmt 15 Stunden in der Woche", sagt Julia. Darunter viel Ausdauertraining. Das ist wichtig für den Triathlon.

Trainingseinheiten werden da schon mal vor Arbeitsbeginn absolviert. "Meine Kollegen schütteln schon immer den Kopf, wenn ich erzähle, was ich schon vor der Arbeit gemacht habe. Die sagen ich bin verrückt und narrisch."

Stark bleiben und sich immer wieder motivieren

Eine Lieblingsdisziplin hat Julia Wittmann nicht. Jede hat ihren eigenen Charme. Nur beim Laufen verändert sich der "Spaß am Anfang" in eine "Qual am Ende". Da hilft nur eins - Zähne zusammenbeißen und versuchen, mental stark zu bleiben und sich immer wieder aufs Neue zu motivieren. "Beim Marathon sag ich mir nicht um Gottes Willen, jetzt hab ich noch 42 Kilometer. Ich teile mir die Strecke in kleine Etappen ein."

Um 7.30 Uhr wird es am Sonntag ernst für Julia. Dann darf sie an den Start gehen. Wenn sie einen richtig guten Tag erwischt, könnte sie den Triathlon in 12 Stunden schaffen, sagt sie selber. Für sie zählt aber auch der olympische Gedanke "Dabei sein ist alles".

"Ich will einfach ins Ziel kommen. Das ist mein Ziel, dass ich das schaffe. Und ankommen, bevor der Besenmann mich hinten aufräumt." Triathletin Julia Wittmann aus Regensburg

Familie ist beim Wettkampf dabei

An Unterstützung wird es nicht mangeln. Mit dabei ist Julias Verlobter, der sie bei jedem Wettkampf begleitet. Auch ihre Mutter, ihre Schwester und der Schwager drücken die Daumen. "Das hilft auch immer sehr."