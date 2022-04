Regensburgerin Domenika Mayer deutsche Marathon-Meisterin

Debütantin Domenika Mayer und Hendrik Pfeiffer haben mit starken Leistungen den Hannover-Marathon gewonnen und sich damit die DM-Titel gesichert. Die 30 Jahre alte Mayer aus Regensburg lief bei ihrem ersten Rennen über die klassischen 42,195 km in 2:26:50 Stunden auf Platz zwölf der ewigen deutschen Bestenliste und unterbot die WM-Norm deutlich.

Mayer, Mutter zweier Töchter, setzte sich bei der 30. Auflage des zuletzt zweimal wegen der Corona-Pandemie abgesagten Rennens bei knapp über null Grad vor der favorisierten Berlinerin Rabea Schöneborn (2:27:35) durch. "Ich habe mir nichts ausgerechnet, wollte nur ins Ziel kommen", sagte Mayer im NDR: "Ich bin befreit gelaufen, es hat so viel Spaß gemacht."

Neben Mayer schafft auch Pfeiffer EM- und WM-Norm

Pfeiffer (29/Wattenscheid) siegte in 2:10:59 Stunden vor dem Kenianer Josphat Kiptis (2:13:47) und sorgte damit für den ersten deutschen Erfolg in Hannover seit Stephan Freigang im Jahr 1999. "Als ich bei 30 km alleine war, wurde es bei dem Wind richtig hart. Mein Ziel waren unter 2:11 und der Titel, ich bin wahnsinnig erleichtert", sagte Pfeiffer, der ebenfalls den WM-Richtwert unterbot.

Die Norm für die WM in Eugene im Juli liegt bei 2:11:30 (Männer) und 2:29:30 Stunden (Frauen), für die EM in München im August müssen 2:14:30 und 2:32 erzielt werden. Angeführt vom deutschen Rekordhalter Amanal Petros (Wattenscheid/2:06:27) und Katharina Steinruck (Frankfurt/2:25:59) haben bereits sieben Frauen und vier Männer die WM-Norm im vorgegebenen Zeitraum seit dem 30. November 2020 unterboten.

Mayer könnte bei European Championships in München laufen

Ein Doppelstart bei WM und EM ist ausgeschlossen, Mayer dürfte wohl eher in München laufen. Beim ersten großen Marathon des Jahres in Deutschland waren rund 16.000 Laufende am Start.

Vor zwei Jahren waren pandemiebedingt keine DM-Titel vergeben worden, im Vorjahr hatten sich bei den Titelkämpfen im Rahmen des München-Marathons Alexander Hirschhäuser (Breidenbach/2:18:38) und Corinna Harrer (Regensburg/2:43:11) durchgesetzt.