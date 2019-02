Regensburg will gegen Bielefeld zu Hause punkten

Bis auf Adrian Fein sind für die Partie gegen Arminia Bielefeld (Freitag, 18.30 Uhr) alle Regensburger Spieler einsatzbereit. Sebastian Stolze stieß nach seiner Erkältung ebenso wieder ins Mannschaftstraining, wie Sebastian Freis, der seine muskulären Beschwerden überstanden hat.

Mit mehr Entscheidungsfreude in das Flutlichtspiel

Obwohl nach dem vergangenen Sonntagsspiel wenig Zeit für die Vorbereitung war, hatte der Trainer seinem Team am Dienstag einen Ruhetag zur Regeneration gegönnt. Danach wurde "das letzte Spiel analysiert und abgehakt“, erlärte Andreas Geipl. Der Mittelfeldakteur freut sich jetzt auf die Partie unter Flutlicht: "So ein Abendspiel ist immer was Besonderes, dann noch vor heimischer Kulisse mit unseren Fans im Rücken. Das ist super". Dann "wollen wir bessere Entscheidungen treffen, das hatte uns gegen Kiel gefehlt", sagte Innenverteidiger Asger Sörensen.

Bielefeld zuletzt mit zwei Siegen

Mit Bielefeld erwartet der Jahn einen starken Gegner. Die Arminia ist mit zwei Siegen in die Restrunde gestartet. Mit Fabian Klos und Andreas Voglsammer verfügen sie über zwei starke Stürmer. Deren Wirkungskreis gilt es, mit der nötigen Zweikampfstärke einzudämmen.