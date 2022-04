Regensburg statt Kiew: Sofiias Paralympics-Traum lebt

Endlich kann Sofiia wieder trainieren. Mindestens fünfmal die Woche kommt die 17-Jährige zurzeit ins Regensburger Westbad und zieht ihre Bahnen. Kraul, Brust, Rücken, Delfin und alles, ohne ihre Beine bewegen zu können. Heute stehen knappe 2.000 Meter auf dem Trainingsplan von Heike Oehlert, die als Trainerin einspringt.

Großes Ziel: Paris 2024

Von Geburt an kann Sofiia ihre Beine nicht bewegen. Auch ihre Armbewegungen sind eingeschränkt. Als sie zehn Jahre alt ist, wird bei der Reha ihr Schwimmtalent entdeckt. Seitdem trainiert sie hart für ihr großes Ziel: Ukrainische Landesmeisterin ist die 17-Jährige schon, aber sie will auch international ganz oben stehen. Zum Beispiel bei den Paralympics 2024 in Paris.

Sie sei noch nie in Paris gewesen, sagt Sofiia. Bekannte hätten aber viel Schönes über die Stadt erzählt. "Ich hab mir natürlich auch Fotos angeschaut und es würde mich unheimlich freuen, die Stadt zu besuchen."

Flucht statt Training

Noch reichen die Zeiten nicht für die Paralympics-Norm, sagt Heike Oehlert. Mit viel Training könnte es aber klappen. "Sie ist fleißig, mit dem Trainingspensum sind wir schon ein schönes Stück vorangekommen", sagt die Aushilfstrainerin vom Schwimmclub Regensburg.

Durch den Krieg musste Sofiia eine Zwangspause im Training einlegen. Als Russland die Ukraine angreift, ist Sofia gerade bei einem Wettkampf. Die Familie fährt nicht einmal mehr nach Hause nach Kiew, sondern direkt in die etwas sicherere Westukraine. Nach drei Wochen in Lwiw flieht sie mit Vater, Mutter und dem kleinen Hündchen nach Regensburg. Hier kümmern sich Betreuer des Vereins Space-Eye um die Familie - auch um die Trainingsmöglichkeit im Schwimmverein. "Das war easy", sagt Carmen Schirrmacher-Spathas von Space-Eye. Sophia konnte sofort ins Training gehen. "Sie hat gesagt: 'Endlich, meine Kiemen waren schon ganz ausgetrocknet'", erzählt die Helferin.

Rollstuhlgerechte Wohnung gesucht

Eine rollstuhlgerechte Wohnung konnte die Familie bisher aber noch nicht finden. Sie ist deshalb erst einmal im barrierefreien Includio-Hotel untergekommen. Täglich sind die Gedanken natürlich auch in der Ukraine, bei Freunden und Verwandten. Am Telefon würden ihre Verwandten und Freunde erzählen, dass es in Kiew jetzt ein wenig ruhiger geworden sei. Man habe aber immer wieder gehört, dass die Bomben nicht weit entfernt von ihnen einschlagen, sagt Sofiia. "Für sie ist es sehr schwer, das auszuhalten."

Technik-Tipps aus dem Kriegsgebiet

Auch mit ihrem Trainer in der Ukraine hält sie Kontakt. Sophias Mutter Angelika streamt sogar Teile der Trainingseinheiten in die Ukraine. Eduard Petrov, selbst ein ehemaliger Olympia-Teilnehmer, verbessert Sofiias Technik aus der Ferne. Tipps direkt aus dem Kriegsgebiet. Natürlich ist das keine Dauerlösung.

"Ich bete jeden Tag, dass der Krieg endlich aufhört und unsere Armee die russische Armee besiegt. Das ist das wichtigste, dass es endlich aufhört", sagt die 17-Jährige. Bis es endlich soweit ist, wird Sofiia weiter hart trainieren. Für ihren Traum von den Paralympics in Paris, aber irgendwie auch für ihr Land.