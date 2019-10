Regensburg sichert sich gegen Sandhausen die Punkte

Sandhausen ging am 10. Spieltag mutiger in die Partie und so landete der Ball bereits in der dritten Minute im Tor der Gastgeber. Doch Schiedsrichter Thorsten Siewert hatte schon zuvor wegen eines Fouls von Hanno Behrens an Jahn-Keeper Alexander Meyer abgepfiffen. Danach folgte ein eher mäßiger Schlagabtausch. Echte Torchancen blieben Mangelware. In der 29. Minute machte immerhin eine fast Torchance für Regensburgs Jann George Hoffnung auf mehr Spannung. Die Flanke drehte sich zwar in Richtung Tor, wurde aber von Tormann Martin Fraisl sicher abgefangen. Ein Weckruf, das Spiel-Tempo zog etwas an und die Oberpfälzer wurden "gefährlicher". Die erste dicke Chance hatte Sebastian Stolze auf dem Fuß, doch Fraisl hielt mit einer starken Parade den SV-Kasten sauber. Zur Pause stand es 0:0 - ein Zwischenstand der zum Spielverlauf passte.