Regensburg schiebt sich durch ein 1:0 gegen St. Pauli nach vorne

Die Partie in Regensburg begann zerfahren. Sie war lange von vielen Ballbesitzwechseln im Mittelfeld geprägt. Auf beiden Seiten fehlte es an der nötigen Präzision. Benedikt Saller versuchte es aus der zweiten Reihe (18.), doch die Kugel rutschte ihm über den Spann und landete weit im Toraus. Auf der anderen Seite setzte Henk Veerman (21.) den Ball aus sechs Metern wenige Zentimeter neben den Pfosten. Kurz darauf (23.) scheiterte er am Querbalken. Regensburg schob den Schwerpunkt des Geschehens weiter nach vorne und wurde dafür belohnt. Kapitän Marco Grüttner brachte den Jahn (41.) per Hacke in Führung.

Gebürtiger Oberpfälzer Ziereis sieht beim MSV Gelb-Rot

Die Gäste drängten nach dem Pausenpfiff zwar auf den Ausgleich, vergaben ihre Möglichkeiten aber kläglich. So scheiterte Mats Moller Dahli (56.) alleinstehend vor Regensburgs Keeper Alexander Meyer. Der Jahn hingegen tat sich trotz der Führung schwer, über die Mittellinie zu kombinieren. Dann kassierte Ausgerechnet der beim MSV spielende gebürtige Oberpfälzer Philipp Ziereis (69.) die Gelb-Rote Karte. Der bereits verwarnte Duisburger Abwehrspieler hatte Grüttner im Mittelfeld mit einer Grätsche über die Klinge springen lassen. Max Besuschkow hatte die Entscheidung auf dem Schlappen, zielte aber aus 14 Metern (72.) knapp über den Kasten. Stolze (78.) traf den Pfosten. Der Jahn hatte die Partie in Überzahl unter Kontrolle gebracht und den knappen Sieg errungen.

Nur noch drei Punkt Abstand zur Aufstiegszone

Durch den Erfolg sind die Oberpfälzer auf drei Zähler an den dritten Tabellenplatz herangerückt. Als Sechster beträgt ihr Vorsprung auf die Abstiegszone jetzt komfortable acht Zähler.