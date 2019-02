Regensburg mit Unentschieden in Dresden

Die Regensburger begannen fulminant. Schon nach zwei Minuten traf Sargis Adamyan den Pfosten, stand allerdings auch im Abseits. In der Folge war die Mannschaft von Achim Beierlorzer um Kontrolle bemüht, Dresden versuchte es immer wieder mit schnellen Kontern und erspielte sich so große Gelegenheiten: Moussa Koné hatte in der 32. Minute auf der linken Seite viel Platz, legte den Ball quer auf Haris Duljevic, der freistehend an Jahn-Torwart Philipp Pentke scheiterte.

Kurz darauf war es erneut Koné, der einen klugen Pass auf Patrick Ebert spielte. Aber auch Dresdens Kapitän konnte den starken Pentke nicht überwinden. Vor der Pause trat Ebert einen Freistoß gefährlich Richtung oberes langes Toreck, abermals parierte Regensburgs Keeper spektakulär.

Wenige Torchancen nach der Pause

Richtige Großchancen sahen die Zuschauer in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Der Jahn machte wenig aus der spielerischen Überlegenheit. Dresden wirkte in der Offensive oft unstrukturiert. Letztlich boten beide Teams zu wenig, um das Spiel für sich zu entscheiden. Regensburg konnte mit dem Unentschieden die kleine Negativserie beenden. Zuletzt hatte der Jahn zweimal in Folge verloren und dabei fünf Tore kassiert.

Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg 0:0

Dresden: Schubert - Jannik Müller, Ballas, Hamalainen - Wahlqvist, Benatelli, Nikolaou, Burnic - Ebert (69. Atilgan), Duljevic (68. Kreuzer) - Kone (74. Röser). - Trainer: Walpurgis

Regensburg: Pentke - Hein, Sörensen, Correia, Nandzik - Thalhammer (73. Lais), Geipl - Stolze (78. George), Adamyan - Grüttner, Al Ghaddioui (90. Nietfeld). - Trainer: Beierlorzer

Schiedsrichter: Benedikt Kempkes (Thür)

Zuschauer: 25.303

Gelbe Karten: Burnic - Stolze (4), Grüttner (6)