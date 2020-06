Regensburg kommt in Heidenheim unter die Räder

Jahn-Keeper Meyer verletzt sich beim 0:1

Kaum hatte Schiedsrichter Felix Brych die Partie angepfiffen, da ging es schon richtig rund. Nach einem Freistoß rannte Jahn-Keeper Alexander Meyer in den Fünfer und faustete die Kugel direkt vor die Füße von Robert Leipertz. Der Heidenheimer konnte (2.) aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einschieben. Besonders bitter: Der Jahn-Keeper verletzte sich bei seiner missglückten Aktion und musste (6.) gegen Ersatztorhüter Alexander Weidinger ausgetauscht werden.

Der frühe Rückstand schockte den Jahn zunächst nicht. Drei Minuten nach dem Rückstand verzog Jann George (5.) im Fallen nur ganz knapp. Nach und nach übernahmen aber die Heidenheimer die Initiative in der Partie. Tim Kleindienst verpasste aus kurzer Distanz per Kopf noch knapp (18.). In der 28. Minute zappelte der Ball dann aber wieder im Regensburger Tor: Nach einer Fußbabwehr von Weidinger traf Niklas Dorsch, der Treffer wurde aber wegen einer Abseitsposition nicht gegeben.

Kurze Hoffnung, dann macht Kleindienst den Deckel drauf

Doch auch die Oberpfälzer blieben bissig. Ein gefährlich getretener Freistoß von Chima Okoroji (22.) blieb in der Mauer hängen. FCH-Keeper Müller konnte einen Kopfball von Sebastian Stolze aus kurzer Distanz (43.) gerade noch mit den Beinen weggrätschen.

In der zweiten Halbzeit tat sich Regensburg zunehmend schwerer. David Otto setzte den Ball (57.) ganz knapp neben den Pfosten. Tim Kleindienst stocherte (61.) fast das 2:0 in die Maschen, er verfehlte den Kasten nur ganz knapp. Konsequenz der Heidenheimer Überlegenheit: das 2:0 (65.) durch Tim Kleindienst. Aaron Seydel (75.) gelang der Anschlusstreffer, ehe Kleindienst und Stefan Schimmer auf 4:1 für den 1. FCH erhöhten.