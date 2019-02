Jahn Regensburg dreht gegen Spitzenreiter Hamburg auf

Regensburg drehte in der Schlussphase einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg um. HSV-Verteidiger David Bates nutzte in der 16. Minute zunächst das Durcheinander im Jahn-Strafraum und staubte aus kurzer Distanz nach einer Freistoßflanke ab. Der HSV schaltete anschließend in den Verwaltungsmodus und konzentrierte sich auf die Abwehrarbeit. Die letzten 20 Minuten spielte Regensburg nach einer Gelb-Roten Karte für Orel Mangala (72.) dann in Überzahl und nutzte diesen Vorteil: Sargis Adamyan jubelte in der 74. Minute, als sein noch abgefälschter Schuss im Tor landete. Wenig später besorgte Torjäger Marco Grüttner (81.) mit einem Drehschuss den Siegtreffer, ehe auch noch HSV-Spieler Vasilije Janjicic in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz musste.

Lieblingsgegner Hamburg

Schon im Hinspiel hatten die Regensburger überraschend mit 5:0 in Hamburg gewonnen und sind nun das einzige Team das bislang zweimal gegen die Spitzenmannschaft gewinnen konnte. Als Achter liegt Regensburg mit 33 Punkten sicher in der oberen Hälfte der Tabelle, acht Punkte hinter Platz 3 und 14 Zähler vor Abstiegs-Relegationsplatz 16. Der Jahn ist damit als beste bayerisches Team voll im Soll.