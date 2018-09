Regensburg gewinnt - Duisburg bleibt im Tabellenkeller

Jahn Regensburg startete druckvoll in die Partie und so hatte Marco Grüttner schon in der ersten Minute per Kopf die Chance zum Führungstreffer. Der Ball traf allerdings MSV-Tormann Daniel Mesenhöler im Gesicht. Gastgeber Duisburg vergab seine erste große Chance nur zehn Minuten später. Im direkten Gegenzug setzte sich Grüttner dieses Mal erfolgreich durch. Der Kapitän stellte die Anzeige auf 0:1 für Regensburg. Es lief für die Gäste, die wenig später zum Doppelschlag ausholten. Dieses Mal legte Grüttner an Mesenhöler vorbei für Sebastian Stolze (13.) auf, der den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Duisburg zeigte sich nach dem Doppelschlag nicht geschockt und spielte unbeirrt weiter nach vorne. So kam der Anschlusstreffer, den Startelfdebütant Joseph-Claude Gyau (24.) aus spitzem Winkel volley unter die Latte hämmerte, nicht unverdient. Adamyan traf in der 65 Minute für die Gastgeber, doch die Fahne des Assistenten zeigte Abseits an.

Foulelfmeter bring das nächste Tor

Ein Foulelfmeter legte dann den Grundstein für das nächste Tor des SSV. Andreas Wiegel hatte Andreas Geipl gefoult und es gab keinen Zweifel am Elfmeterpfiff. Jann George wählte einen sehr kurzen Anlauf und setzte den Ball flach ins linke Eck. 1:3 - die klare Führung für Regensburg war perfekt. Daran konnten die Duisburger auch bis zum Schlusspfiff nichts mehr ändern.