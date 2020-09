Regensburg gelingt gegen Darmstadt nur ein Unentschieden

Nach dem 1:1 im Auftaktduell gegen den 1. FC Nürnberg wollten die Regensburger gegen Darmstadt den ersten Dreier der Saison einfahren. Doch besser ins Spiel kamen die Lilien und setzten sich schon früh mit schönem Kombinationsspiel in der gegnerischen Hälfte fest. Vor dem Tor fehlte es den Hausherren aber an der letzten Genauigkeit, um zu klaren Torchancen zu kommen. Der Jahn hielt mit starkem Pressing dagegen und zwang die Darmstädter damit zu vielen langen Bällen. Das Duell verflachte jedoch immer weiter, da sich die Mannschaften in vielen unnötigen Zweikämpfen aufrieben. Dem Spielverlauf entsprechend ging es mit 0:0 in die Pause.