Regensburg feiert souveränen Heimsieg gegen Braunschweig

Braunschweig 50 Minuten in Unterzahl

Mit nur noch zehn Spielern ging Braunschweig in Halbzeit zwei auf die erhoffte Aufholjagd. Denn Nico Klaß musste nach wiederholtem Foulspiel (40.) frühzeitig mit Gelb-Rot vom Platz.

Albion Vrenezi - Vorbereiter und erneut Vollstrecker

Das brachte natürlich Freiräume für den SSV Jahn. Der agile Vrenezi setzte in der 61. Minute erneut zu einem Sololauf an, zog zwei Braunschweig-Verteidiger auf sich und passte an den Fünfmeterraum zu Max Besuschkow. Der zog aus der Drehung ab und versenkte den Ball unhaltbar zur 2:0-Vorentscheidung.

Für den Schlusspunkt sorgte dann erneut Vrenezi. Der nächste Sololauf, die nächste Schusschance - und Vrenezi versenkte halbhoch zum 3:0-Endstand (79.).