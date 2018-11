Regensburg dreht in Magdeburg das Spiel und gewinnt

Das Duell startete gleich furios. In der dritten Minute gingen die Gäste in Führung, weil Torwart Alexander Brunst eine Rückgabe wegschlagen wollte. Dabei schoss er allerdings den anlaufenden Marco Grüttner an, von dessen Bein der Ball ins Tor trudelte. Das 1:0 für Regensburg. Die Magdeburger erholten sich allerdings sehr schnell. Denn im Gegenzug drückte Christian Beck nur zwei Minuten später eine Flanke von der rechten Seite zum Ausgleich ins Netz der Oberpfälzer. So stand es bereits nach fünf Minuten 1:1.

Beide Teams spielten sehr schnörkellos nach vorne und suchten bei Ballgewinn den direkten Weg zum Tor. Regensburg hatte allerdings mehr Spielideen und machte es der Magdeburger Verteidigung richtig schwer. Die erneute Führung für die Gäste lag in der Luft, doch Stolzes Abschluss rauschte in der 19. Minute hauchdünn am langen Pfosten vorbei. Georges (20.) zog das Leder knapp am langen Pfosten vorbei. Magdeburg wurde erst kurz vor der Pause noch einmal durch Ecken richtig gefährlich. Beck kam frei zum Kopfball, setzte die Kugel aber knapp neben das Tor. Es blieb beim 1:1-Pausenstand.