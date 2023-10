Regensburg bezwingt Ingolstadt trotz zweimaligem Rückstand

Im umkämpften oberbayerischen Drittliga-Duell hat sich Jahn Regensburg am Ende gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt. Die Oberpfälzer schlugen den die Schanzer mit 4:2. Der Zweitliga-Absteiger steht auf Rang drei der Tabelle und ist damit der beste bayerische Verein in der 3. Liga. Ingolstadt ist Elfter.

Frühe Führung für den FC Ingolstadt

Mit der ersten richtigen Torchance gingen den Schanzer (21.) durch Yannick Deichmann in Führung. Regensburg versuchte sofort alles dagegen zu setzen. Erst verpasste Noah Ganaus trotz zweier Chancen direkt hintereinander den möglichen Ausgleichstreffer. Dann rettete der Pfosten den FC Ingolstadt, ein Rechtsschuss von Dominik Kother hatte zu viel Drall nach Außen bekommen. Ganaus brachte (40.) die Kugel doch noch im gegnerischen Tor unter.

Enge Partie mit dem guten Ende für Regensburg

Auch nach der Pause blieb es eine enge Partie. Erst jubelte Regensburg, doch der von Viet (47.) ins Tor abgeprallte Schuss wurde wegen einer Abseitsposition nicht gewertet. Kurz darauf ging der FC Ingolstadt durch Jannik Mause (51.) wieder in Führung. Konrad Faber prüfte den Ingolstädter Keeper Marinus Funk, konnte ihn (60.) nicht überlisten. Das gelang (70.) Elias Huth durch einen Kopfballtreffer. Der eingewechselte Julian Kügel verpasste bei seinem ersten Ballkontakt (73.) ganz knapp. Dann setzte Moritz Seiffert im Strafraum zu einer Grätsche an. Den fälligen Strafstoß nutzte Elias Huth (78.) zur Führung für den Jahn. Andreas Geipl machte in der Nachspielzeit mit dem 4:2 den Deckel drauf.