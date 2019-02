Regensburg bekommt Dämpfer in Kiel

Kingsley Schindler (12.) und Stefan Thesker (82.) entschieden die Partie zu Gunsten der Norddeutschen. Eine Halbzeit lang hatte Regensburg klar dominiert, aber seine Chancen nicht genutzt. Am Ende fehlte die Abgezocktheit, um den Anschluss in der Tabelle nach oben zu halten. Kiel steckt dagegen nach dem Erfolg mitten im Aufstiegsrennen. Die Regensburger sind jetzt mit 29 Punkten Neunter - und können damit weiterhin hochzufrieden sein. Denn der Abstand auf den Relegations-Absteigsplatz beträgt 13 Punkte.

Viel Offensivdrang

Regensburg legte gut los mit viel Offensivdrang: Schüsse von Maximilian Thalhammer (8.) und Hamadi Al Ghaddioui (11.) verfehlten das Tor knapp. Auf der anderen Seite ging Kiel mit der ersten Chance direkt in Führung: Schindler musste einen Pass von Laszlo Benes nur ins Tor schieben. Regensburg ließ sich nicht schocken und machte weiter Druck. Marco Grüttner (14.) hätte direkt ausgleichen können, in der Folge hatte der Jahn bei zwei Aluminiumtreffern Pech. Das Halbzeitergebnis stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

Kopfballtor entscheidet Spiel

In der zweiten Hälfte taten die Kieler dann wesentlich mehr fürs Spiel, Regensburg reagierte jetzt nur noch. Schindler (55.) und Masaya Okugawa (63.) vergaben die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Stattdessen wurden die Oberpfälzer in der Schlussphase nochmal aktiver. Albion Vrenezi (73.) scheiterte an Kenneth Kronholm. Dann entschieden die Kieler durch einen Freistoß, den Thesker per Kopf verwandelte das Spiel.

Kiel - Regensburg 2:0

Kiel: Kronholm - Dehm, Schmidt, Thesker, van den Bergh - Karazor - Mühling, Bénes (86. Kammerbauer) - K. Schindler, Okugawa (81. Honsak) - Serra (90. Mörschel)

Regensburg: Pentke - Saller, Sorensen, Correia, Föhrenbach - Thalhammer, Geipl (73. Lais) - George (79. Derstroff), Adamjan (65. Vrenezi) - Grüttner, Al Ghaddioui

Tore: 1:0 K. Schindler (12.), 2:0 Thesker (82.)

Gelbe Karten: Mühling (4) / Geipl (8), Correia (3), George (1), Derstroff (2)

Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn)

Zuschauer: 8265