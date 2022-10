Regeländerung des Weltverbands ärgert deutsche Rodler

Sieben Seiten beschreiben in der Internationalen Rennrodelordnung Kunstbahn (IRO) jedes Detail um die Schlitten, auf denen es in den Eiskanälen dieser Welt in jedem Winter um Weltcup-Punkte und Titel geht. Sieben Seiten nur von 120.

Doch was der Rodel-Weltverband FIL bei seinem Kongress im Juni diesen Jahres in Hall in Tirol auf diesen verändert hat, kommt noch keiner Revolution gleich. Doch es wird den kommenden Rodel-Winter gewaltig verändern.

Tiefer, breiter - leichter zu beherrschen?

"Einheitsschlitten" ist das neue Hass-Wort der deutschen Rodlerinnen und Rodler. Die FIL möchte den Rodelsport spannender machen - und die die Leidtragenden sind die Kufencracks aus dem dem deutschen Bob- und Schlittensportverband BSD. Die Schlitten werden tiefer, der Kufenabstand breiter - bessere Lenkbarkeit ist das Ziel der FIL.