Rechenspiele beim FC Bayern: Interesse an de Ligt wird konkreter

Transferoffensive wirft Fragen auf

80 Millionen für de Ligt, 32 Millionen Ablösesumme für Mané an den FC Liverpool, 18,5 Millionen für Gravenberch an Ajax Amsterdam - das wäre schon eine stolze Summe. Sollten dann sogar nochmal etwa 25 Millionen für Konrad Laimer von RB Leipzig dazukommen (das Interesse ist verbrieft), müsste wohl der eine oder andere Profi noch verkauft werden.

Geld gab's bisher nur für Marc Roca (Leeds United), Lars Lukas Mai (FC Lugano) und Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig). Niklas Süle, Corentin Tolisso (Olympique Lyon) und Fiete Arp (Holstein Kiel), verließen den Verein ablösefrei. Die neue Offensive wirft daher Fragen auf, auch bei Ex-Bayern-Spieler Lothar Matthäus: ”Ich wundere mich, woher plötzlich das viele Geld kommt”, sagte er der "Bild".

De Ligt kommt, Pavard geht?

Ein Verkauf anderer Spieler ist wohl der Schlüssel für die Finanzierung der Transfers. An Omar Richards ist Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest interessiert. Richtig Geld würden aber andere Transfers in die Kasse spülen.

Im Falle einer de Ligt-Verpflichtung sähe etwa der ambitionierte Weltmeister Benjamin Pavard seine Rolle in der Münchner Verteidigung gefährdet und würde einen Vereinswechsel erwägen. Aber auch über Dayot Upamecano, der in seiner ersten Bayern-Saison nicht voll überzeugen konnte und gerade die Berateragentur gewechselt hat, wird wohl nachgedacht.

Unterdessen ist die Vertragssituation von Robert Lewandowski und Serge Gnabry weiter ungeklärt. Sollte Lewandowski tatsächlich nach Barcelona wechseln, würde das die Kassen der Münchner ebenfalls wieder auffüllen.

Investition in die Zukunft

Vielleicht ist der Rekordmeister auch deswegen in diesem Sommer besonders offensiv auf dem Transfermarkt. So oder so de Ligt wäre eine Investition in die Zukunft, denn mit nur 22 Jahren hat der Niederländer noch eine lange Karriere vor sich und ist laut Matthäus bereits jetzt “einer der besten Innenverteidiger in Europa”. Stellt sich nur die Frage, wie voll die Kassen des FC Bayern tatsächlich sind.