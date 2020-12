LIVE am 20.12.2020

vor 29 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Rebensburg, Wagner und Dreßen im Blickpunkt

Top-Gäste in Blickpunkt Sport in der letzten Sendung vor Weihnachten: Der frühere FC-Bayernspieler Sandro Wagner ist unser Studiogast, dazu Interviews mit den Alpinstars Viktoria Rebensburg und Thomas Dreßen - am Sonntag ab 21.45 in Blickpunkt Sport.