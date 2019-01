Rebensburg verpatzt WM-Generalprobe im Super-G

Im Super-G, mit dem die Titelkämpfe am 5. Februar in Are beginnen, schied Rebensburg bereits nach etwa 43 Fahrsekunden aus. "Extrem schade. Das schmerzt, gerade beim Heim-Weltcup wäre ich gerne ins Ziel gekommen, und gerne auch nicht so langsam", sagte die Kreutherin im ZDF.

Schmidhofer gewinnt - Hronek beste Deutsche

Als beste DSV-Starterin fuhr Veronique Hronek (+2,60 Sekunden) auf Rang 31. Patrizia Dorsch kam als 37. ins Ziel und hatte 3,44 Sekunden Rückstand auf Siegerin Nicole Schmidhofer. Die Österreicherin setzte sich vor der Italienerin Sofia Goggia (+0,23 Sekunden) und der Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,45) durch. Neben Rebensburg kamen auch Michaela Wenig, Meike Pfister, Ann-Katrin Magg und Kira Weidle nicht ins Ziel. "Das haben wir richtig in den Sand gesetzt", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier, "das war eine schwache Vorstellung und dürfte uns nicht passieren."

Nicht am Start war Mikaela Shiffrin (USA), Gewinnerin aller drei Super-G, die sie in dieser Saison bestritten hatte. Auch Teamkollegin Lindsey Vonn, die an Knieproblemen laboriert, verzichtete auf eine Teilnahme.Wegen der prognostizierten Schneefälle war das Programm getauscht und die Abfahrt um einen Tag nach hinten auf den tendenziell besseren Sonntag gelegt worden.