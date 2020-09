Rebensburg-Rücktritt - Schocks, Verständnis, Glückwünsche

Höfl-Riesch: "Vieles fällt im Alter nicht mehr so leicht"

Auch Rebensburgs langjährige Teamkollegin Maria Höfl-Riesch zeigte sich "überrascht" von der Entscheidung. "Sie hat ja den ganzen Sommer über gepostet, wie motiviert und konsequent sie sich auf die nächste Saison vorbereitet", sagte Höfl-Riesch, die aber Verständnis für die Entscheidung zeigte.

"Sie hat viele intensive und erfolgreiche Jahre hinter sich, aber ist eben so langsam auch in einem Alter, in dem durch die jahrelangen Belastungen vieles nicht mehr so leicht fällt, speziell wenn dann auch noch körperliche Probleme und Verletzungen dazukommen - das weiß ich aus eigener Erfahrung", sagte Höfl-Riesch.

Die dreimalige Olympiasiegerin war nach den Winterspielen von Sotschi 2014 im Alter von 29 Jahren zurückgetreten.

"Ich gratuliere ihr zu einer großartigen Karriere mit vielen tollen Erfolgen und wünsche ihr alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt!" Maria Höfl-Riesch