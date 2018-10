Rebensburg, Neureuther und Dopfer für Sölden nominiert

Neureuther und Dopfer führen DSV-Herren an

Das Herrenteam des Deutschen Skiverbands (DSV) soll Felix Neureuther (Partenkirchen) anführen. Er könnte, wie der zuletzt verletzte Fritz Dopfer (Garmisch), beim ersten Wettbewerb des WM-Winters, wieder zwischen den Stangen angreifen. Allerdings haben sich beide noch nicht festgelegt und wollen kurzfristig über einen Start in Österreich entscheiden. "Die Entscheidung, ob es Sinn macht, kann ich allerdings erst kurz vorher treffen," erklärt Neureuther, der zuletzt Probleme am Rücken hatte. Dagegen konnte er an anderer Stelle Entwarnung geben: "Mein Knie ist in Ordnung", versicherte der 34-Jährige. Er werde aber "alles daran setzen" um am Sonntag (10.00/13.00 Uhr) dabei zu sein.

Auch ein Einsatz von Dopfer ist noch ungewiss. Der 31-Jährige plagte sich zuletzt mit Beschwerden im Adduktorenbereich. Neben Neureuther und Dopfer sollen der ebenfalls von einem Kreuzbandriss genesene Stefan Luitz, Alexander Schmid sowie Linus Straßer ihre Form zeigen.