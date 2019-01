Rebensburg mit Top-Ten-Platz - Vonn denkt an Karriereende

Rebensburg hatte auf der schwierigen Strecke nicht die ideale Linie gefunden: "Es war keine runde Fahrt", analysierte die 29-Jährige ihren Lauf. "Beim Super-G musst du auf Messers Schneide sein.“

Vonn hält schnelles Karriereende für möglich

Einen besseren Ritt über die Piste legte US-Skistar Mikaela Shiffrin hin und stahl damit nicht nur ihrer Teamkollegin Lindsey Vonn die Show. Vonn schied wie viele andere aus und muss nach ihrem Comeback weiter auf den 83. Sieg im Weltcup warten. Überraschend kündigte die 34-Jährige das Ende ihrer Karriere an: "Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiterfahren. Die Schmerzen in meinem Knie sind zu viel und ich weiß nicht, was ich noch machen soll dagegen", zitierte der ORF die erfolgreichste Frau der Weltcup-Geschichte am Sonntag. Auf die Frage, ob der Super-G in Cortina d'Ampezzo vielleicht ihr letztes Rennen im Weltcup gewesen sein könnte, antwortete Vonn demnach unter Tränen: "Ich glaube schon. Ich muss noch darüber nachdenken, aber es kann sein. Ich muss überlegen."

Zweite wurde Tina Weirather aus Liechtenstein (+0,14 Sekunden), Dritte Tamara Tippler aus Österreich. Kira Weidle fuhr auf Rang 19. Patrizia Dorsch landete auf Rang 35. Veronique Hroneck, Meike Pfister und Ann Katrin Magg schieden vorzeitig aus.