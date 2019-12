Rebensburg knapp am Podest vorbei, Schmotz überrascht

"Bis letztes Jahr hat mir der Hang dort nicht so gut gefallen. Aber letzte Saison bin ich mit einem guten Gefühl durch meinen zweiten Platz von dort heimgefahren. Die Erinnerungen sind also positiv, und ich möchte auch dieses Jahr ein gutes Rennen im Riesenslalom fahren", kündigte Viktoria Rebensburg vor dem Rennen an.

Die beste deutsche Riesenslalomläuferin der letzten Jahre, die zuletzt den Super-G in Lake Louise gewinnen konnte, zeigte zwei sehr gute Läufe, riskierte viel und wurde belohnt. Nach Platz sieben in Killington sicherte sie sich diesmal den vierten Platz. Sie verfehlte das Podest nur um 0,04 Sekunden. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht", sagte Rebensburg. Dennoch macht ihr das Riesenslalom-Fahren "wieder Spaß": Die 30-Jährige hat nun auch im Riesenslalom ihre Form gefunden. "Es ist endlich so, dass ich das Gefühl habe, ich bin die Chefin, wenn ich da runter fahre", sagte Rebensburg.

"Jetzt macht es wieder Spaß. Jetzt kann ich wieder Riesenslalom fahren, wie ich es mir vorstelle." Viktoria Rebensburg