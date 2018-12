Rebensburg holt sich im Super-G ersten Podestplatz

Viktoria Rebensburg hatte im Ziel einen Rückstand von 0,83 Sekunden auf Siegerin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin nahm im letzten Überseerennen auch der Norwegerin Ragnhild Mowinckel auf Platz zwei 0,77 Sekunden ab. Rebensburg konnte nach ihrer starken Fahrt als schnellste DSV-Starterin Platz drei feiern.

Solide Fahrt zur WM-Norm

Für die überragende Shiffrin gab es zudem einen Rekord. Sie kann jetzt als einzige Sportlerin überhaupt in allen sechs Alpin-Disziplinen Siege vorweisen. Für die 29-Jährige Rebensburg reichte es immerhin zum ersten Mal im WM-Winter aufs Siegerpodest. "In der Abfahrt habe ich nicht das richtige Gefühl gefunden, bin nicht wirklich zum Fahren gekommen", so die Kreutherin: "Der Super-G aber hat sich auch im Training gut angefühlt. Ich wusste, ich habe es drauf. Ich denke, es war wirklich eine sehr solide Fahrt. Speziell der obere Teil war ganz gut, unten habe ich ein bisschen Zeit verloren." Mit ihrer nahezu fehlerfreien Fahrt erfüllte Rebensburg auch die DSV-interne Norm für die WM im schwedischen Are (5. bis 17. Februar 2019).

Nur Rebensburg kassiert Weltcup-Punkte für den DSV

Kira Weidle (Starnberg), am Freitag als Abfahrts-Dritte erstmals auf einem Weltcup-Podest, verpasste als 35. (+2,56 Sekunden) die Punkteränge ebenso wie Patrizia Dorsch (Schellenburg) als 39. (+3,12). Veronique Hronek (Unterwössen), Meike Pfister (Krumbach) und Michaela Wenig (Lenggries) schieden aus.