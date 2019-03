Nach dem Sieg im Super-G und ihrem zweiten Platz in der Abfahrt war Rebensburg (Kreuth) drauf und dran, auch in ihrer Paradedisziplin noch einmal richtig zu punkten. Beim Riesenslalom im Rahmen des Weltcup-Finales in Soldeu/Andorra lag die 29-Jährige nach dem ersten Lauf auf Rang zwei. Ihr Rückstand auf die in Führung liegende Mikaela Shiffrin (USA) betrug 0,59 Sekunden. Im zweiten Lauf patzte die Kreutherin allerdings und musste sich mit einem Rückstand von 2,03 Sekunden auf die Bestzeit mit Platz fünf zufrieden geben. Den klaren Sieg holte sich aber Mikaela Shiffrin. Die Überraschung des Tages gelang aber Alice Robinson. Die Neuseeländerin fuhr auf Platz zwei und verwies die Slowakin Petra Vlhova auf Rang drei.

Shiffrin, die nach dem Gesamtweltcup auch die Wertung im Slalom und Super-G abgeräumt hatte, gewann auch die kleine Kristallkugel für den Riesenslalom-Weltcup. Bereits vor dem Finale war klar gewesen, dass Rebensburg ihren Titel als Gesamtsiegerin im Riesenslalom nicht verteidigen konnte.