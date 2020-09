Rebensburg: "Entscheidung nie in Frage gestellt"

Zehn Jahre stand sie an der Weltspitze des alpinen Skisports, wurde 2010 Olympiasiegerin im Riesenslalom und war insgesamt 19 Mal im Weltcup erfolgreich. Ihren letzten Sieg feierte Viktoria Rebensburg Anfang Februar in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt. Es sollte der einzige Triumph in dieser Disziplin bleiben. Nur einen Tag stürzte sie und verletzte sich am Knie - Saisonende.

Im Sommer nahm die Kreutherin das Skitraining auf. Doch die Verletzung machte sich wieder bemerkbar. "Ich habe gemerkt, dass es nicht ganz so ist wie davor. Ich kam einfach nicht mehr da hin, was ich von mir selbst erwarte, um um Siege mit zufahren", sagt Rebensburg. Sie zog ihre Konsequenzen und beendete ihre Karriere.

Noch keine konkreten Zukunftsziele

Die 30-Jährige bereut ihren Rücktritt nicht: "Ich habe die Entscheidung, seitdem ich sie getroffen habe, nie in Frage gestellt." Jetzt will Rebensburg vor allem erstmal zur Ruhe kommen. Sie genießt es, die "Zeit zu haben, alles tun zu können, aber nichts tun zu müssen."

Konkrete Zukunftsziele hat die Olympiasiegerin noch nicht - schließlich war sie ja bis vor zwei Wochen noch Profi. Letztes Jahr hat sie den Bachelor in Sportmanagement gemacht. Sie hat viele Projekte im Kopf. Rebensburg setzt sich schon länger für das Projekt "Fit und Aktiv" für eine bessere Gesundheit für Kinder ein. Da möchte sie zukünftig mehr Zeit investieren.

Ob sie sich einen Trainerjob im alpinen Skisport vorstellen kann? "Aktuell nicht", so die 30-Jährige, aber irgendwann etwas im Nachwuchsbereich zu machen, würde sie schon interessieren. "Aber das ist jetzt noch relativ weit weg. An erster Stelle steht erst einmal für mich ein bissel Abstand zu dem ganzen zu bekommen und dann einfach gute Entscheidungen zu treffen."