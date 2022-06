Basketball: Reaves ist Bambergs dritter Neuzugang

Beim Pro-A-Halbfinalisten der vergangenen Saison kam der 1,91Meter große Guard in 35 Spielen durchschnittlich rund 26 Minuten zum Einsatz. In der Hauptrunde erzielte er in sechs Spielen 20 oder mehr Punkte, in den Playoffs war er mit im Schnitt 16,1 Zählern bester Werfer seines Teams. Jetzt möchte Reaves "so viele Spiele wie möglich gewinnen und daran arbeiten, Bamberg wieder dorthin zu bringen, wo es vor der Pandemie war".

Lockhart und Ogbe gehen, umfassender Neuaufbau

Nach dem Viertelfinal-Aus in den Playoffs der vergangenen Saison stellt sich Bamberg für die nächste Spielzeit neu auf. Vor Reaves wurden bereits Amir Bell und Kevin Wohlrath geholt. Die Nationalspieler Dominic Lockhart und Kenneth Ogbe verabschieden sich hingegen aus Bamberg.

Reaves gehört zu den langfristig verpflichteten Spielern

Mit dem Leverkusener Guard Reaves bindet Brose den nächsten Akteur längerfristig an den Verein. Mit Patrick Heckmann, Kevin Wohlrath, Jannis Sonnefeld und Tyreese Blunt stehen bereits vier Spieler mindestens für zwei Jahre unter Vertrag, Christian Sengfelder und nun Spencer Reaves haben einen Kontrakt über drei Spielzeiten.